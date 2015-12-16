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    Фанат «Бейтара» пытался пронести на трибуну гранату

    В субботу на матче чемпионата Израиля "Хапоэль" – "Бейтар" (0:0) произошло сразу несколько неприятных инцидентов. Перед игрой при попытке пройти на трибуны был задержан болельщик гостей с гранатой паралитического действия, с которой он пытался попасть на трибуну «Хапоэля». Задержанный был отправлен в тюрьму. Правоохранительные органы продолжают следственные действия.

    После матча рядом со стадионом произошло столкновение фанатов. Несколько человек получили серьезные травмы. Полиция разыскивает участников беспорядков. Израильские политики уже потребовали распустить фанатские клубы, назвав их организованными преступными группировками.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2015 07:54
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    Комментарии (3)
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    nikita-negr
    1450242857
    Во дурень! Ты у фанов зеньки спроси где их проносить нужно они опытные в этом деле и знают куда и как их поглубже засунуть))))))
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    chegevaro
    1450246233
    целенаправленно нес на чужую трибуну, похоже. а это уже теракт
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    ologreds
    1694996586
    numo452085
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