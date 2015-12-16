Маскерано: «Мы хотим выиграть клубный чемпионат мира»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано считает клубный чемпионат мира важным турниром для своей команды.

«Мы хотим выиграть турнир, который покорился «Барселоне» четыре года назад. Для многих наших игроков это будет в новинку. Для нас же всех важно состязаться с лучшими командами со всего мира.

Во всем мире считают «Барселону» примером для подражания, и у нас есть шанс оправдать эти ожидания. Клубный чемпионат мира очень важен для нас, это важная точка отсчета для оставшейся части сезона», – признался Маскерано.

Напомним, что «Барселоне» предстоит полуфинальный матч турнира с «Гуанчжоу Эвергранд» в четверг, 17 декабря, в 13:30 по московскому времени.