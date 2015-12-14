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    Орлов: «Шансы «Зенита» я оценю как 50 на 50»

    Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов оценил шансы "Зенита" и "Бенфики" в 1/8 финала Лиги чемпионов как равные.

    «Ситуация очень интересная, повезло обеим командам, они уже играли друг с другом. К тому же у "Зенита" большая португалоговорящая колония – Данни, Нету, Халк плюс главный тренер Виллаш-Боаш. А для наставника "Бенфика" большой раздражитель, ведь он всю жизнь болеет за "Порту". К тому же дебют португальца в российском клубе в Лиге чемпионов пришелся именно на лиссабонцев, и тогда "Зенит" победил в гостях 2:0, выглядев очень убедительно.

    У российской команды очень хорошие перспективы. Но шансы я оценю как 50 на 50.

    Мне кажется, что "Зенит" небудет усиливать состав под плей-офф. Хотя возможно всякое. Есть один важный момент. Виллаш-Боаш уже сказал, что уходит в конце сезона, и новичков надо набирать под следующего тренера. У "Зенита" достаточно резервов, чтобы обыграть "Бенфику", главное - подготовиться к этому противостоянию», - считает Орлов.

    Первый матч против "Бенфики" "Зенит" проведет 16 февраля в Лиссабоне. Ответная встреча пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2015 15:46
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    Комментарии (2)
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    FanatSerj
    1450109390
    Даю 100% что этот матч будет комментировать Орлов, будь ему .... вечная пенсия.
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    ologreds
    1694996596
    numo451936
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