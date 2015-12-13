Конте: «Балотелли нужно сильно постараться, чтобы поехать на Евро-2016»

Наставник сборной Италии Антонио Конте дал комментарий по поводу фразы нападающего «Милана» Марио Балотелли. Игрок выложил в Instagram фото с результатами жеребьевки Евро-2016 с подписью: «Жду с нетерпением».

«Чего именно он ждет с нетерпением? Возможности полюбоваться нами по ТВ или выступить на Евро? Все только в его руках, впрочем, у остальных такая же ситуация. Пусть докажет, что он достоин. Кстати, ему для этого нужно приложить очень большие усилия. Двери сборной ни для кого не закрыты. Турнир начнется только через пять месяцев, так что изменения еще вполне возможны. У того, кто добывал в квалификации право участвовать на Евро-2016, есть преимущество, и для попадания в эту команду потребуется произвести очень сильное впечатление», – сказал Конте.

Напомним, что Балотелли лишь однажды получал вызов в «скуадру адзурру» при ее нынешнем главном тренере.