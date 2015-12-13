Симонян: «У нашей сборной есть потенциал для роста»

Вице-президент РФС Никита Симонян поделился своим мнением о перспективах сборной России на Евро-2016. Напомним, по результатам жеребьевки национальная команда сыграет в группе В, а противостоять ей будут Англия, Словакия и Уэльс.

«Потенциал для роста у нашей сборной есть. Надеюсь, что игроки, которые уже призывались в сборную, в новом году прибавят в мастерстве. Не буду говорить, кого в первую очередь это касается. Плюс будем надеяться, что в сборную вольются и свежие силы – игроки, которые пока оставались за бортом. Хорошо, если появятся новые имена, которые смогут заявить о себе.

К чемпионату Европы мы должны подойти в отличной форме во всех отношениях. Помимо технико-тактических действий, скорости, нужна еще и воля к победе. Если мы сможем этого добиться, то сумеем обыграть англичан, валлийцев и словаков», – отметил Симонян.