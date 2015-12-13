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    Симонян: «У нашей сборной есть потенциал для роста»

    Вице-президент РФС Никита Симонян поделился своим мнением о перспективах сборной России на Евро-2016. Напомним, по результатам жеребьевки национальная команда сыграет в группе В, а противостоять ей будут Англия, Словакия и Уэльс.

    «Потенциал для роста у нашей сборной есть. Надеюсь, что игроки, которые уже призывались в сборную, в новом году прибавят в мастерстве. Не буду говорить, кого в первую очередь это касается. Плюс будем надеяться, что в сборную вольются и свежие силы – игроки, которые пока оставались за бортом. Хорошо, если появятся новые имена, которые смогут заявить о себе.

    К чемпионату Европы мы должны подойти в отличной форме во всех отношениях. Помимо технико-тактических действий, скорости, нужна еще и воля к победе. Если мы сможем этого добиться, то сумеем обыграть англичан, валлийцев и словаков», – отметил Симонян.

    Источник: ТАСС

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    13.12.2015 18:12
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    Комментарии (5)
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    subbotaspartak
    1450022466
    До тебя, Никита Павлович, вряд ли вырастут.
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    nemolod
    1450027448
    Потенциал у сборной есть,а вот потенции часто бывает маловато!
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    BorisoW
    1450027991
    Там половина пенсионеров,какой рост?
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    Beim
    1450029046
    да там уже есть замены всем пенсионерам, вот только будет их делать слуцкий или нет
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    ologreds
    1694996602
    numo451842
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