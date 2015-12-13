Шишкин: «Задача России на Евро-2016 понятна – выйти из группы»

Защитник сборной России Роман Шишкин поделился своим мнением об итогах жеребьевки группового этапа Евро-2016. Напомним, что национальная команда попала в группу В и сыграет со сборными Англии, Словакии и Уэльса.

– Сборной России досталась ровная группа. Англия – фаворит, Словакию мы хорошо знаем, еще недавно играли с ними отборочные матчи чемпионата Европы, а вот Уэльс представляется темной лошадкой. Валлийцы удачно прошли квалификацию, а Бэйл является одной из звезд мирового футбола.

– На что может рассчитывать наша команда?

– Не стал бы сейчас ничего загадывать, нужно хорошо подготовиться к турниру. Задача и так понятна – выход из группы. Вот на прошлом чемпионате Европы мы разгромили на старте Чехию, Россию сразу стали считать одним из фаворитов, а в итоге мы не вышли в плей-офф.

– Россия могла оказаться в одной группе с Испанией, Турцией и Хорватией или Германией, Польшей и Северной Ирландией. Не было опасений?

– Нет, в нашей группе тоже сильные соперники. Все команды, вышедшие на чемпионат Европы, будут мотивированы, все заряжены на хороший результат.

– Болельщики и специалисты ожидают успешного выступления на Евро. Не будет это довлеть над командой?

– Вся страна хочет, чтобы мы добились результата. Это оказывает определенное давление, но у нас есть хороший тренер, подбор игроков. Все сыграны, проблем в подготовке возникнуть не должно.

– Рассчитываете на поездку во Францию?

– Любой футболист хочет защищать честь своей сборной, и я не исключение. Сделаю все возможное, чтобы принять участие в чемпионате Европы.