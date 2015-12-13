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    • Шишкин: «Задача России на Евро-2016 понятна – выйти из группы»

    Шишкин: «Задача России на Евро-2016 понятна – выйти из группы»

    Защитник сборной России Роман Шишкин поделился своим мнением об итогах жеребьевки группового этапа Евро-2016. Напомним, что национальная команда попала в группу В и сыграет со сборными Англии, Словакии и Уэльса.

    – Сборной России досталась ровная группа. Англия – фаворит, Словакию мы хорошо знаем, еще недавно играли с ними отборочные матчи чемпионата Европы, а вот Уэльс представляется темной лошадкой. Валлийцы удачно прошли квалификацию, а Бэйл является одной из звезд мирового футбола.

    – На что может рассчитывать наша команда?

    – Не стал бы сейчас ничего загадывать, нужно хорошо подготовиться к турниру. Задача и так понятна – выход из группы. Вот на прошлом чемпионате Европы мы разгромили на старте Чехию, Россию сразу стали считать одним из фаворитов, а в итоге мы не вышли в плей-офф.

    – Россия могла оказаться в одной группе с Испанией, Турцией и Хорватией или Германией, Польшей и Северной Ирландией. Не было опасений?

    – Нет, в нашей группе тоже сильные соперники. Все команды, вышедшие на чемпионат Европы, будут мотивированы, все заряжены на хороший результат.

    – Болельщики и специалисты ожидают успешного выступления на Евро. Не будет это довлеть над командой?

    – Вся страна хочет, чтобы мы добились результата. Это оказывает определенное давление, но у нас есть хороший тренер, подбор игроков. Все сыграны, проблем в подготовке возникнуть не должно.

    – Рассчитываете на поездку во Францию?

    – Любой футболист хочет защищать честь своей сборной, и я не исключение. Сделаю все возможное, чтобы принять участие в чемпионате Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2015 16:16
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