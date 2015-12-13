Ловчев: «России достались соперники, которые дают надежду на выход из группы»

Эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением об итогах жеребьевки группового этапа Евро-2016. Сборная России попала в группу В и сыграет с Англией, Словакией и Уэльсом.

«Группа вполне нормальная. Можно, конечно, набрать Венгрию и подобные команды, но зачем? Мы довольно успешно играем с британскими сборными исторически. Да, англичане выиграли все свои матчи в группе, Уэльс набрал больше очков, чем мы, можно похвалить словаков. Но это не Испания, Германия или Италия! С этими соперниками можно и нужно играть. Отмечу еще хороший расклад в очередности наших матчей. Отлично, что начинаем турнир с Англией.

Сейчас в Англии нет выдающихся игроков, Уэльс мы уже обыгрывали. Словакия не представляет из себя нечто непроходимое. Скажем так, нам достались команды, которые дают надежду на выход из группы. Вот в квартете, где есть Польша, Германия и Украина – там будет всем трудно.

Мы с трудом попали на Евро. И настрой будет только на одно – давайте удачно выступим во Франции, чтобы хорошо подготовиться к домашнему чемпионату мира. Мой прогноз – Россия может рассчитывать на второе-третье место. Первое, наверное, останется за англичанами», – отметил Ловчев.