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    • Ловчев: «России достались соперники, которые дают надежду на выход из группы»

    Ловчев: «России достались соперники, которые дают надежду на выход из группы»

    Эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением об итогах жеребьевки группового этапа Евро-2016. Сборная России попала в группу В и сыграет с Англией, Словакией и Уэльсом.

    «Группа вполне нормальная. Можно, конечно, набрать Венгрию и подобные команды, но зачем? Мы довольно успешно играем с британскими сборными исторически. Да, англичане выиграли все свои матчи в группе, Уэльс набрал больше очков, чем мы, можно похвалить словаков. Но это не Испания, Германия или Италия! С этими соперниками можно и нужно играть. Отмечу еще хороший расклад в очередности наших матчей. Отлично, что начинаем турнир с Англией.

    Сейчас в Англии нет выдающихся игроков, Уэльс мы уже обыгрывали. Словакия не представляет из себя нечто непроходимое. Скажем так, нам достались команды, которые дают надежду на выход из группы. Вот в квартете, где есть Польша, Германия и Украина – там будет всем трудно.

    Мы с трудом попали на Евро. И настрой будет только на одно – давайте удачно выступим во Франции, чтобы хорошо подготовиться к домашнему чемпионату мира. Мой прогноз – Россия может рассчитывать на второе-третье место. Первое, наверное, останется за англичанами», – отметил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.12.2015 12:43
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    Комментарии (2)
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    18JG
    1450001850
    У Англии и Уэльса мы выиграем, с братьями-славянами сгоняем в ничейку.
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    ologreds
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