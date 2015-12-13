Генич: «Нельзя сказать, что нам не повезло с группой»

Известный телекомментатор Константин Генич после жеребьевки группового этапа Евро-2016 оценил ситуацию в группе В, куда попали сборные России, Англии, Уэльса и Словакии.

«Англия – единственная команда, которая одержала десять побед в групповом турнире. Словаки набрали больше очков, чем мы. В группе с испанцами они даже боролись за первое место. Уэльс в группе с Бельгией тоже набрал больше очков, чем мы.

Все-таки нельзя сказать, что нам не повезло, группа нормальная, в ней можно играть и выигрывать. Думаю, ключевым будет второй тур, когда Россия встретится со Словакией. Вообще, Словакия и Уэльс во втором и третьем туре – это рабочая история: если вдруг нездорово сыграем с Англией, то все еще можно будет поправить», – рассказал Генич.