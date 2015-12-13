«Америка» – «Гуанчжоу Эвергранд». Смотреть онлайн

Вступает в свои права четвертьфинал Клубного чемпионата мира. В этот раз в очном противостоянии сойдутся амбициозный мексиканский клуб «Америка», ставший чемпионом КОНКАКАФ, и китайский «Гуанчжоу Эвергранд» – победитель азиатской Лиги чемпионов, ведомый Луисом Фелипе Сколари.

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