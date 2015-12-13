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    Мостовой: «Россия может побороться за победу в группе»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением об итогах жеребьевки группового этапа Евро-2016. На этой стадии турнира соперниками российской команды стали сборные Англии, Уэльса и Словакии.

    «России досталась ровная группа, из нее можно выходить в плей-офф. Не самый худший вариант. Англия – фаворит группы, правда, она давно ничего не выигрывала. Состав у британцев очень сильный, у них выросло хорошее поколение. Ребята молодые, голодные до побед. Словакия для нас трудный соперник, команда близка к России по менталитету. Уэльс самый непредсказуемый противник – команда-сюрприз. Хоть мы и обыгрывали их десять лет назад, с тех пор многое прошло. Россия может побороться за победу в группе. Главное, в какой форме подойдет команда летом к турниру, кто будет играть. Эйфория от выхода на Евро закончилась, теперь наступают трудовые будни», – говорит Мостовой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2015 01:32
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    Комментарии (3)
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    kurilov
    1449963005
    Может,только с другим тренером и без Дзюбы, Широкова, Денисова и Дзагоева .
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    Лыков
    1449996264
    Если не откажут ноги
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    ologreds
    1694996606
    numo451777
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