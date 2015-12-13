Мостовой: «Россия может побороться за победу в группе»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением об итогах жеребьевки группового этапа Евро-2016. На этой стадии турнира соперниками российской команды стали сборные Англии, Уэльса и Словакии.

«России досталась ровная группа, из нее можно выходить в плей-офф. Не самый худший вариант. Англия – фаворит группы, правда, она давно ничего не выигрывала. Состав у британцев очень сильный, у них выросло хорошее поколение. Ребята молодые, голодные до побед. Словакия для нас трудный соперник, команда близка к России по менталитету. Уэльс самый непредсказуемый противник – команда-сюрприз. Хоть мы и обыгрывали их десять лет назад, с тех пор многое прошло. Россия может побороться за победу в группе. Главное, в какой форме подойдет команда летом к турниру, кто будет играть. Эйфория от выхода на Евро закончилась, теперь наступают трудовые будни», – говорит Мостовой.