Дзюба: «С удовольствием потолкаюсь с англичанами и валлийцами»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился своим мнением об итогах жеребьевки группового этапа Евро-2016. Соперниками сборной России стали команды Англии, Уэльса и Словакии.

«Очень интересная группа. Хорошие, крепкие команды. На бумаге, с первого взгляда, фавориты – англичане. Но у нас ровная группа, каждый может обыграть каждого. Для нас это не самый худший вариант. Плюс первая игра с англичанами. Сразу можно окунуться в замечательную атмосферу турнира, в эйфорию. И, конечно, нам надо начать с победы, чтобы быть более уверенными в себе. Никому не будет просто. А так я с удовольствием потолкаюсь и с англичанами, и с валлийцами. Я вообще с нетерпением жду этого турнира. Даже сейчас смотрел жеребьевку по телевизору, и адреналин зашкаливал. С огромным желанием выступлю на этом турнире», – говорит Дзюба.