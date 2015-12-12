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    • Дзюба: «С удовольствием потолкаюсь с англичанами и валлийцами»

    Дзюба: «С удовольствием потолкаюсь с англичанами и валлийцами»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился своим мнением об итогах жеребьевки группового этапа Евро-2016. Соперниками сборной России стали команды Англии, Уэльса и Словакии.

    «Очень интересная группа. Хорошие, крепкие команды. На бумаге, с первого взгляда, фавориты – англичане. Но у нас ровная группа, каждый может обыграть каждого. Для нас это не самый худший вариант. Плюс первая игра с англичанами. Сразу можно окунуться в замечательную атмосферу турнира, в эйфорию. И, конечно, нам надо начать с победы, чтобы быть более уверенными в себе. Никому не будет просто. А так я с удовольствием потолкаюсь и с англичанами, и с валлийцами. Я вообще с нетерпением жду этого турнира. Даже сейчас смотрел жеребьевку по телевизору, и адреналин зашкаливал. С огромным желанием выступлю на этом турнире», – говорит Дзюба.

    Источник: ТАСС

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    12.12.2015 23:08
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    Комментарии (2)
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    kurilov
    1449963217
    Вот именно потолкаться.
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    ologreds
    1694996607
    numo451764
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