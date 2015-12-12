Жеребьевка Евро-2016. Известны возможные соперники сборной России по 1/8 финала

Сегодня в Париже состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2016. Сборная России попала в группу В вместе с командами Англии, Словакии и Уэльса.

Согласно регламенту Евро, в том случае, если сборная России займет в своей группе первое место, ее соперниками по стадии 1/8 могут стать команды, занявшие третье место в группе A (Франция, Швейцария, Румыния, Албания), группе C (Германия, Украина, Польша, Северная Ирландия) или группе D (Испания, Хорватия, Чехия, Турция).

Если сборная России станет в своем квартете второй, то в 1/8 она сыграет с командой, занявшей вторую строчку в группе F. Напомним, там выступают Португалия, Австрия, Венгрия и Исландия.

Если сборная России окажется в числе четырех команд, вышедших в плей-офф с третьих мест, то в 1/8 финала она сыграет либо с победителем группы D (Испания, Хорватия, Чехия, Турция), либо с победителем группы С (Германия, Украина, Польша, Северная Ирландия).