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  • Жеребьевка Евро-2016. Известны возможные соперники сборной России по 1/8 финала

Жеребьевка Евро-2016. Известны возможные соперники сборной России по 1/8 финала

12 декабря 2015, 21:29
14

Сегодня в Париже состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2016. Сборная России попала в группу В вместе с командами Англии, Словакии и Уэльса.

Согласно регламенту Евро, в том случае, если сборная России займет в своей группе первое место, ее соперниками по стадии 1/8 могут стать команды, занявшие третье место в группе A (Франция, Швейцария, Румыния, Албания), группе C (Германия, Украина, Польша, Северная Ирландия) или группе D (Испания, Хорватия, Чехия, Турция).

Если сборная России станет в своем квартете второй, то в 1/8 она сыграет с командой, занявшей вторую строчку в группе F. Напомним, там выступают Португалия, Австрия, Венгрия и Исландия.

Если сборная России окажется в числе четырех команд, вышедших в плей-офф с третьих мест, то в 1/8 финала она сыграет либо с победителем группы D (Испания, Хорватия, Чехия, Турция), либо с победителем группы С (Германия, Украина, Польша, Северная Ирландия).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Европа Россия
Комментарии (14)
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Lexx1k
1449948500
лучше бы нам третье место не занимать...
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Barcelonec003
1449950641
Какая разница в какую группу попали? Все соперники сильные..северная ирландия и исландия еще из своих групп повыходят...
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FanatSerj
1449956940
Нормуль прорвемся, лишь бы пятки у Широкого не болели, лишь бы Дзюба в зените не зазнался и Кокорин наконец то вылез из саун с телками и гаража с мерсами ))
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Синяя борода
1449958409
Нифига не понял, Согласно регламенту Евро, в том случае, если сборная России займет в своей группе первое место, ее соперниками по стадии 1/8 могут стать команды, занявшие третье место в группе A (Франция, Швейцария, Румыния, Албания), группе C (Германия, Украина, Польша, Северная Ирландия) или группе D (Испания, Хорватия, Чехия, Турция). А если будет вот так что из Групп А С и D все 3-и команды будут худшими по показателям, что тогда, на кого тогда попадет Россия:) Непонятно!!!
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Александр1507
1449973542
Не важно какая група,какие команды,надо выходить на поле и играть,отдавая все силы,а не филонить.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1449976243
Российское сборное старичье будет веселить Европу.
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Каратель помойников
1449986299
с каклами было бы не плохо зарубиться,а заодно и посмотреть ,такие уж грозные "свидомиты" ,а то на просторах инэта прям "мурашки по коже"))))
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Wotchen
1450011955
Хорошая группа досталась России
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Bот оно чё Mихалыч
1574091652
Вот оно чо Михалыч то липовый.Зайди на мой профиль и посмотри сколько у меня комментов и Дивизион в конкурсе прогнозов.И что там у липового Вот оно чо михалыча...Есть тут такой тип-- Ростов супер.У него десятки аккаунтов с которых он минусует других.По 40-50 минусов на коммент.Комменты он делал со второго своего основного аккаунта - Порванный хрюкан. Порванного хрюкана забанили. Ростов супер сделал другой второй основной аккаунт- Братан порванного хрюкан....Ну и в дополнение фальшивые аккаунты, похожие на оригинал.Как и в моем случае. По ходу ты не один, которому это надо рассказывать.Администрация Бомбардира спит (( , а ведь должны блокировать таких провокаторов.... Если чо придется копипастить.) 0Ответить
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