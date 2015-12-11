Билялетдинов: «Для сборной России будет полезно попасть в группу смерти»

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов отметил, что попадание в сильную группу на Евро-2016 может сыграть на руку сборной России. Также, по словам специалиста, игроки национальной команды не должны недооценивать любого соперника, но при этом им стоит быть уверенными в собственных силах.

«На мой взгляд, полезнее будет, если наша сборная попадет в «группу смерти». Как ни парадоксально, но этот факт может помочь россиянам пройти по дистанции как можно дальше. Сильный соперник – это интереснее и ценнее. Это закаляет игроков и укрепляет мотивацию.

Если смотреть в статистику, конечно, сборные Испании и Германии стоят особняком. Но играть против них неудобно любой команде. Для меня единственная загадка на турнире – сборная Исландии. Сложно сказать, чего можно ждать от этой команды. В целом для нашей сборной любой соперник может стать серьезным, если будет иметь место недооценка.

Но и себя тоже нельзя недооценивать. По своему потенциалу наша сборная готова бороться за выход из любой группы. Поэтому необходимо спокойно отнестись к итогам предстоящей жеребьевки», – сказал Билялетдинов.

Напомним, жеребьевка группового этапа Чемпионата Европы-2016 состоится 12-го декабря.