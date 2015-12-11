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    Варди и Раньери признаны лучшими в ноябре

    Форвард "Лестера" Джейми Варди стал лучшим игроком английской Премьер-лиги в ноябре. 28-летний нападающий в этом месяце забил во всех трех встречах, установив новый рекорд, отметившись голами в 11 матчах подряд. Напомним, что Варди также становился лучшим игроком лиги в октябре.

    Лучшим тренером месяца признан главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери. Под его руководством команда добилась в ноябре побед над "Уотфордом" и "Ньюкаслом", а также сыграв вничью с "Манчестер Юнайтед".

    Отметим, что "Лестер" лидирует в Премьер-лиге после 15 матчей с 32 очками в своем активе.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    11.12.2015 10:13
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    джон базелон
    1449820890
    Лестер молодцы!
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    Marchen
    1449825809
    берите АПЛ! ))
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    ologreds
    1694996618
    numo451585
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