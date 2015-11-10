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    Варди стал лучшим игроком октября в Англии, Венгер - лучшим тренером

    Стали известны лучший игрок и лучший тренер октября в английской Премьер-лиге. Форвард «Лестера» Джейми Варди признан лучшим среди футболистов - в четырех матчах октября он отличился пять раз. Более того, в текущем сезоне на счету Варди 12 голов в 12 матчах. Он забивает девять матчей подряд. Данная награда стала первой в его карьере.

    Лучшим тренером в октябре в Англии признан французский специалист Арсен Венгер, под руководством которого «Арсенал» одержал четыре победы в четырех матчах и пропустил всего один гол.

    Источник: Daily Mail

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    10.11.2015 10:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 10 ноября 2015, 11:52

      поздравляем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      -=MoT=- 10 ноября 2015, 11:26

      в следующем месяце будет Озил.

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