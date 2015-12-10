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    Касильяс: «Порту» сам виноват в невыходе из группы»

    Голкипер "Порту" Икер Касильяс после гостевого поражения от "Челси" (0:2) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что его команда сама виновата в итоговом результате, отметив, что в эпизоде с автоглом Ивана Маркано португальцам просто не повезло.

    "Это был очень сложный матч. Мы зависели только от самих себя, мы сами себе осложнили жизнь в последнем домашнем матче, а обыграть "Челси" на его поле всегда очень сложная задача. Мы неплохо начали, но нам не повезло в эпизоде с первым пропущенным мячом. Потом мы несколько раз ошибались. Мы вылетели из турнира, в котором каждый хочет играть", - сказал Касильяс.

    Источник: УЕФА

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    10.12.2015 07:45
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    Комментарии (2)
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    anri1703
    1449750828
    скажем так тот редкий случай когда с 10 очками не выходят
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    ologreds
    1694996624
    numo451476
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