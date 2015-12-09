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    Быков: «Я пригласил Тетрадзе в «Енисей»

    Известный красноярский политический деятель Анатолий Быков признался, что именно его вмешательство повлияло на назначение главным тренером "Енисея" Омари Тетрадзе.

    «Сейчас мы навели порядок в футболе – команда, прежде всего, стала играть и достигать результата. Я пригласил нового тренера (Омари Тетрадзе), который смог за короткий промежуток времени перестроить команду. Просто каждый должен заниматься своим делом, а не пилить бюджет под столом и говорить, что все хорошо», - сказал Быков в интервью порталу iamreporter.ru.

    Напомним, что ранее президент «Енисея» Виктор Кардашов заявил, что ему не известно, кто пригласил Омари Тетрадзе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2015 18:00
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