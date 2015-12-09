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    «Реал» поддержал Черышева

    Вчера состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Реал» разгромил «Мальме» со счетом 8:0. После одного из мячей футболисты «Реала» отправились к скамейке запасных, отпраздновать забитый гол с полузащитником Денисом Черышевым. Команда выразила поддержку россиянину из-за ситуации в Кубке Испании.

    Напомним, что из-за появления Черышева на поле в матче с «Кадисом», мадридский клуб был отстранен от участия в турнире, так как Денис не имел права играть из-за своей дисквалификации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2015 11:07
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    Комментарии (6)
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    Добрый Бобер
    1449650373
    Молодцы.
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    grand-igor
    1449676633
    по мужски.МОЛОДЦЫ ТОЛЬКО УВАЖУХА ЗА ТАКИЕ ПОСТУПКИ
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    crazy-fruit
    1449686060
    базару нет!
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    Абу Зейд Небесный
    1449688933
    Королевский поступок..
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    anri1703
    1449714541
    молодцы)
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    ologreds
    1694996629
    numo451395
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