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    • Путин: «Есть предложение создать крупные общенациональные центры развития футбола»

    Путин: «Есть предложение создать крупные общенациональные центры развития футбола»

    Президент России Владимир Путин оценил состояние отечественного футбола.

    «У нас любят, у нас ценят футбол. Играют в него от мала до велика. Не обделен он, конечно, вниманием государства, поддержкой частных инвесторов. Значит, проблема в самой системе управления футбольной сферы, в организации отбора и подготовки перспективных ребят, в методах и формах работы с наставниками и с игроками. Конечно, нам нужно к 2018 году достойно выступить. Подготовиться и выступить в 2018 году», – говорит Путин.

    Также президент затронул тему финансирования клубов из бюджета.

    «Спортивная борьба футбольных клубов порой походит на борьбу кошельков, к сожалению. Я уже как-то на встрече то ли в этом составе, то ли в похожем, говорил, что это даже не спорт, это борьба амбиций каких-то.

    При этом многие клубы финансируются из региональных бюджетов, потребляя значимую часть средств, выделяемых на местах на физкультуру и спорт вообще. А во всем мире футбол зарабатывает, причем зарабатывает сам через продажу прав на трансляции, рекламу, реализацию атрибутики и прочее.

    Я прошу Минспорт дать конкретные предложения по формированию понятной и адекватной системы финансовой деятельности профессиональных футбольных клубов.

    Очевидно, что нас нужна четкая адекватная программа действий. И в этой связи предлагаю подготовить Общенациональную стратегию развития до 2030 года».

    Кроме того, Путин рассказал о предложении создать центры развития футбола.

    "Следует уделять особое внимание совершенствованию системы молодежных и детских любительских турниров, таких, к примеру, как «Кожаный мяч», стимулировать и поддерживать у ребят интерес к футболу как к одному из видов полезного активного отдыха и досуга и создавать необходимую инфраструктуру.

    Одно из предложений рабочей группы – создать крупные общенациональные центры развития футбола. Они должны включать в себя футбольные академии, где готовится ближайший резерв, обеспечить деятельность детско-юношеских спортивных школ, которые специализируются на футболе».

    Источник: Р-Спорт

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    08.12.2015 23:21
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1449615202
    Россия не футбольная страна о чем он говорит и никогда таковой не станет
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    ologreds
    1694996631
    numo451360
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