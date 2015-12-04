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«Реал» исключили из Кубка Испании

4 декабря 2015, 19:01
8

Мадридский «Реал» исключен из розыгрыша национального кубка решением Федерация футбола Испании. Такое решение было принято исходя из результатов рассмотрения жалобы, которую подал «Кадис» после встречи 1/16 Кубка Испании с мадридским клубом. ФФИ посчитала справедливыми претензии андалусского клуба.

Данное решение было принято по причине того, что во встрече с «Кадисом» (3:1) принял участие хавбек Денис Черышев, не имевший право выходить на поле из-за перебора желтых карточек, полученных им в Кубке Испании прошлого сезона в матчах за «Вильярреал».

Источник: AS
Испания. Кубок Испания Реал Кадис Вильярреал Черышев Денис
Комментарии (8)
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BAIv
1449249037
черышев без гола... отменили
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Kybik-Pybik
1449251118
Блин Перес, ну что ты делаешь??? Бенитес ты если тренировать не можешь - то хоть заявку футболистов правильно склади... Я не понимаю такими приду***ми рождаются или надо какие-то дополнительные курсы заканчивать??? Как можно так уничтожить команду за пару месяцев! ПОЗОР!!!
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Frozzen
1449254340
Празднование первого гола отменяется
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Zenitovets92
1449309208
гол Черышева за Реал выбил Реал из кубка) или не может Кадис, поможет Денис)))
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Arsenal-2006
1449309266
реал дисквалифицирует черышева с команды а по сути лоханулись и короли и игроки конкретно черыш,тока стартовый состав,вотон наш земляк забивает гол в россии больше радовались чем в мадриде,и на тебе и гол пустышка да еше из за него мадридский реал не кокой та там шинник или урал а лучший клуб мира вот вам и черышев наш русский в реале
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Arsenal-2006
1449309518
учитывая что бардак в команде и с тренером на этот кубок как рас таки они и расчитывали,больше им в этом сезоне не светило нечего и вот она снова черышев,забив гол за реал он лишает их пройти дальше)))
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