«Реал» исключили из Кубка Испании

Мадридский «Реал» исключен из розыгрыша национального кубка решением Федерация футбола Испании. Такое решение было принято исходя из результатов рассмотрения жалобы, которую подал «Кадис» после встречи 1/16 Кубка Испании с мадридским клубом. ФФИ посчитала справедливыми претензии андалусского клуба.

Данное решение было принято по причине того, что во встрече с «Кадисом» (3:1) принял участие хавбек Денис Черышев, не имевший право выходить на поле из-за перебора желтых карточек, полученных им в Кубке Испании прошлого сезона в матчах за «Вильярреал».