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    • Баштуш: «В «Ростове» за турнирной таблицей никто особо не следит»

    Баштуш: «В «Ростове» за турнирной таблицей никто особо не следит»

    Защитник «Ростова» Баштуш подвел итоги выступления своей команды в первой части сезона.

    «Для нас все игры были важными, мне трудно какие-то из них конкретно выделить. В то же время матчи с грандами всегда запоминаются больше. Поединки с «Зенитом», «Локомотивом», ЦСКА, «Спартаком» всегда стоят особняком, независимо от итогового результата. Такие матчи показывают, чего мы стоим на самом деле. В целом, считаю, первая часть сезона нам удалась.

    Важно, что к каждому матчу мы подходим с верой в собственные силы и желанием заработать очки. Здорово, что наша команда в этом сезоне приносит радость болельщикам. К каждой встрече серьезно готовимся, выходим на поле и бьемся за победу. Не загадываем, что ждет нас впереди. Стараемся прибавлять от игры к игре и за местами в турнирной таблице особо не следим», - сказал Баштуш.

    Источник: ФК «Ростов»

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    03.12.2015 13:22
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    Комментарии (7)
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    vgarakh
    1449139546
    Молодцы! Вы герои России!!
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    bringing
    1449141756
    Тут,только надо следить за зарплатой...
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    Frozzen
    1449142275
    Думаю к концу сезона будут на 6-7 месте
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    Витус Беринг
    1449150281
    Эти сказки не прокатят, (мир, дверь, мяч - читать слитно по английски )
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    ologreds
    1694996670
    numo450754
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