Моуринью: «Не удивлюсь, если мы не проиграем в ближайших десяти матчах»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после матча с «Тотенхэмом» (0:0) заявил, что команда находится на верном пути и пообещал болельщикам к концу декабря сократить отставание от лидирующей группы.

«В следующем матче мы принимаем на «Стэмфорд Бридж» «Борнмут», и я буду принимать решения исходя из их модели игры. Я проанализирую соперника, но сейчас хотел бы сказать не только Диего Косте, но всем своим футболистам, что, играя командой и вместе защищаясь, мы выглядим намного сильнее. Если нам удастся поддерживать показанный сегодня уровень, я не удивлюсь, что в ближайших 10 матчах мы не проиграем. Сегодня мы были единой командой.

Последние результаты позволяют нам подойти к предстоящим играм в отличном расположении духа. Нас ждут три подряд домашних игры в чемпионате, а также два выезда к лидерам турнирной таблицы. Я убежден, что к концу декабря мы будем занимать совершенно другое место и сократим отставание от вершины таблицы, что позволит нам переломить ход этого сезона», – сказал Моуринью.