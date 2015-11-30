Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью: «Не удивлюсь, если мы не проиграем в ближайших десяти матчах»

Моуринью: «Не удивлюсь, если мы не проиграем в ближайших десяти матчах»

30 ноября 2015, 06:13
6

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после матча с «Тотенхэмом» (0:0) заявил, что команда находится на верном пути и пообещал болельщикам к концу декабря сократить отставание от лидирующей группы.

«В следующем матче мы принимаем на «Стэмфорд Бридж» «Борнмут», и я буду принимать решения исходя из их модели игры. Я проанализирую соперника, но сейчас хотел бы сказать не только Диего Косте, но всем своим футболистам, что, играя командой и вместе защищаясь, мы выглядим намного сильнее. Если нам удастся поддерживать показанный сегодня уровень, я не удивлюсь, что в ближайших 10 матчах мы не проиграем. Сегодня мы были единой командой.

Последние результаты позволяют нам подойти к предстоящим играм в отличном расположении духа. Нас ждут три подряд домашних игры в чемпионате, а также два выезда к лидерам турнирной таблицы. Я убежден, что к концу декабря мы будем занимать совершенно другое место и сократим отставание от вершины таблицы, что позволит нам переломить ход этого сезона», – сказал Моуринью.

Источник: ФК «Челси»
Англия. Премьер-лига Англия Челси Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fanat_FCZ
1448855093
ха ха
Ответить
Alex2712
1448861676
Молодец, чёткое заявление. А если не выйдет, можно уходить.
Ответить
Elves
1448870795
В эти 10 матчей входят выезды к МЮ, Арсеналу и Лестеру. Сомневаюсь, что Челси пройдет эти 10 матчей без поражений.
Ответить
джон базелон
1448878323
НЕ удивлюсь если в 10 матчах Челси не забьет вообще!
Ответить
Elves
1449471604
И в первом же матче облажались.
Ответить
Эльхан
1449647362
Ему как и Ван Гаалу надо уходить!
Ответить
Главные новости
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
1
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
1
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
4
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
4
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
30
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
11
Все новости
Все новости
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
Вчера, 15:42
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
Вчера, 14:10
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
Вчера, 11:47
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
Вчера, 00:41
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
3 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+