Тошич: «Ничего страшного, ничья с «Анжи» тоже неплохо»

Хавбек ЦСКА Зоран Тошич подвел итоги встречи 17-го тура Премьер-лиги против «Анжи» (1:1).

«Жаль, что у нас в последнее время не получается игра. Мы недовольны ничьей. Надо смотреть вперед и думать о следующей игре.

Последние две игры в чемпионате мы проиграли, а сегодня не смогли выиграть. Но ничего страшного, ничья тоже неплохо.

Думаю, что «Анжи» добавил, потому что им нужны очки. Им нужен был гол, и они этого добились. Мы могли забить второй гол, но у нас не получилось», – отметил Тошич.