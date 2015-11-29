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    Любительский клуб из Нижегородской области приглашает Игоря Денисова

    Любительский футбольный клуб "Семенов" из Нижегородской области выступил с обращением к полузащитнику московского "Динамо" Игорю Денисову. По сообщениям ряда СМИ, из-за конфликта с медицинской службой игрок не выйдет на поле в этом году в составе "Динамо" и, вероятно, покинет клуб в зимнее трансферное окно.

    "Зимняя пора - время переходов. А один из самых обсуждаемых и скандальных игроков РПЛ Игорь Денисов, кажется, снова ищет команду. Итак, пять причин, по которым Денисову лучше бы перейти в ФК "Семенов".

    1. Новостями о Денисове заполняют ленту все новостные сайты. Перейдя в наш клуб, о нем сразу забудут. Напишут о громком переходе, и, пожалуй, все.

    2. Играя за нашу команду, перед Денисовым не встанет вопрос, ехать в сборную или нет. Вызов просто не придет. Не на что приходить.

    3. В "Семенове" нет такого раздражителя, как зарплата Халка. В "Семенове" вообще нет зарплат. Нет денег - нет проблем.

    4. В "Семенове" даже теоретически не может быть долгов по зарплате, как в "Динамо" (см. п.3).

    5. В нашей команде Денисова уже не сошлют в дубль. Ввиду его отсутствия", - говорится в заявлении на официальной странице семеновского клуба ВКонтакте.

    В нынешнем году ФК "Семенов" занял 5-е место в Первенстве Нижегородской области и дошел до стадии 1/4 финала Кубка области.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 12:35
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 10 декабря 2015, 07:05

      Просто супер!

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 6 декабря 2015, 16:20

      а на поле он будет выходить или снег убирать доверят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 30 ноября 2015, 12:47

      Ахаха, красавцы парни! Баблое д уже зло дышит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 30 ноября 2015, 11:49

      Довыпендривался Игорёк.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +867

      sined1951 30 ноября 2015, 00:16

      Зачем писать такую херню! Лучше бы больше помещали аналитических статей о прошедших матчах. Например разобрали бы причины поражения Зенита в матче с Тереком. Прошло больше суток, а статьи с анализом нет. Вопрос к админу: вы футбольный портал или "жолтенький" сайтик?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > sined1951 30 ноября 2015, 12:49

      Не надо так истерить! Каждый уважающий себя "любитель" футбола уже разобрал эту игру без всяких там писюлек и рассусоливаний!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 29 ноября 2015, 16:19

      10 баллов за юмор!)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 ноября 2015, 16:16

      И герб будет новый-Денисов с рогами

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 ноября 2015, 16:01

      Вообще просто красавцы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 29 ноября 2015, 15:57

      А ещё Аленя тренером! ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > gambler35 4 декабря 2015, 21:47

      Точно, я понял: они уже герб создали в числителе - тренер А(О)леничев, в знаменателе пирамидка из монет - Ден(ьг)исов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 29 ноября 2015, 15:25

      Вот повезло Игорёхе, дураком будет если откажется.

      4
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