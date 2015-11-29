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    «Анжи» – ЦСКА. Онлайн-трансляция

    "Анжи", замыкая турнирную таблицу, совсем не блещет в этом сезоне, однако в прошлом туре махачкалинцы неожиданно для всех одержали победу над "Локомотивом". Получится ли у подопечных Руслана Агаларова обыграть еще один московский гранд? ЦСКА с учетом Лиги чемпионов проигрывает в четвертом матче подряд и явно пребывает не в лучшем состоянии.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Анжи" – ЦСКА. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 15:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 14:05
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