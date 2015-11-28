«Бавария» – «Герта». Смотреть онлайн

Впервые за много лет «Герта» пытается прорваться в еврокубки, по крайней мере в этом сезоне столичный клуб держится в еврозоне. Сегодняшний матч будет определяющим для амбиций берлинцев и игроки постараются сыграть достойно. А «Бавария» продолжит отстаивать статус лидера чемпионата.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу «Бавария» – «Герта». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.