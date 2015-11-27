Жезуш: «Спортинг» выиграл у «Локомотива» по всем статьям – красиво, динамично, по игре и по счету»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш поделился впечатлениями после победы над московским «Локомотивом» (4:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Вчера я заявил, что нам нужна победа для продолжения борьбы в Лиге Европы, и мы ее добились. Особенно нам удался первый тайм. Мы играли ровно, постоянно давили и атаковали. Мы знали, что «Локомотив» сыграет на контратаках, и были готовы к этому. После гола Майкона мы просто продолжали делать свое дело, и результат первого тайма закономерен. Во втором тайме «Локомотив» играл лучше, чем в первом и плотнее без мяча, и осложнил нам жизнь, но четвертый мяч снял вопросы. Еще раз спасибо нашей команде.

Приятно, что «Спортинг» одержал первую победу в России, но не более того. Не скажу, что эта победа является чем-то из ряда вон выходящим. Она особенно ценна тем, что мы выиграли по всем статьям – красиво, динамично, по игре и по счету», – передает слова Жезуша корреспондент «Бомбардира» Михаил Ботвинник.