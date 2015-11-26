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    КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 450 тысяч рублей

    По итогам очередного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС на московский «Спартак» был наложен штраф в размере 450 тысяч рублей. Причиной наказания послужили неправомерные действия зрителей на трибунах «Открытия Арены» во время матча 16 тура российской Премьер-лиги между красно-белыми и «Краснодаром» (3:2), использование и бросание фанатами пиротехнических изделий.

    Пермский «Амкар» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в игре с «Рубином» оштрафован на 60 тысяч рублей. Московское "Динамо" за задержку начала выездной игры с саранской "Мордовией», а также за скандирование зрителями оскорбительных выражений и использование пиротехники оштрафовано на 120 тысяч рублей. Московский "Локомотив" за использование болельщиками пиротехники получил штраф размером в 100 тысяч рублей.

    Источник: РФС

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    26.11.2015 21:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 27 ноября 2015, 06:42

      такие деньги постоянно платят за штрафы...лучше бы кредит помогли погасить)

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