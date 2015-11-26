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    Лодыгин установил рекорд ЛЧ по сухими матчам среди российских вратарей

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству сухих встреч среди российских вратарей, информирует сайт Zenit-history.

    Не пропустив во встречах четвертого тура с «Лионом» (2:0) и пятого тура «Валенсией» (2:0), Лодыгин достиг отметки в 12 матчей, в которых ему удавалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

    Таким образом, вратарь питерского клуба обошел по этому показателю голкиперов ЦСКА Игоря Акинфеева и «Зенита» Вячеслава Малафеева, которые имеют в своем активе по 10 поединков в Лиге чемпионов, в которых они не пропускали.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2015 16:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 27 ноября 2015, 15:20

      Акинфеев, хороший вратарь, но что тотпоследнее время не везет парню. Все только плохое помнят, а то как выручал сборную не раз, все забыли.

      4
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      Рейтинг: +6979

      1bear 27 ноября 2015, 01:36

      Одни рекорды у наших вратарей (особенно у вратаришки ЦСКА)
      Рад за Лодыгина и защитников Зенита (это и их заслуга)

      -1
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 26 ноября 2015, 22:06

      Молодец Юра,желаю догнать Игоря Акинфеева в Клубе Льва Яшина.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 ноября 2015, 21:04

      Молодец)

      0
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 26 ноября 2015, 20:00

      При том что Лодыгин намного меньше матчей провел за Зенит в ЛЧ чем Конифей

      1
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      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 26 ноября 2015, 19:58

      Зато в сборной Игорек сама надежность!

      -1
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      Рейтинг: +255

      aleksander > Ганнибал Лектор 26 ноября 2015, 21:35

      конифей дырка дыркой что в клубе, что в сборной)))

      -1
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      Рейтинг: +14

      MastaRave 26 ноября 2015, 18:45

      Что ни день то рекорд, особенно Игорян вчера порадовал.
      P.s АХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХА

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 ноября 2015, 18:00

      Да гнать надо Акинфеева-дырка же(вчера например)

      3
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 26 ноября 2015, 17:52

      Поздравляем!

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 26 ноября 2015, 17:45

      прикольно,вратари и все рекордсмены!)))))))))))

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