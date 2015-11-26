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    Абсолютный рекорд Игнашевича: 37 поражений в Лиге чемпионов

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, после вчерашнего поражения ЦСКА от «Вольфсбурга» в пятом туре Лиги чемпионов (0:2), стал единоличным лидером по проигранным поединкам в главном клубном европейском турнире. Теперь их на счету игрока – 37.

    До вчерашнего поражения Игнашевич делил первую строчку с экс-форвардом «Реала» и «Шальке» Раулем: у них обоих было по 36 поражений.

    Напомним, что после вчерашнего поражения армейцы прекратили борьбу за выход в плей-офф турнира. Обеспечит ли себе ЦСКА еврокубковую весну, покажет матч последнего тура с ПСВ. Красно-синих для выхода в весеннюю стадию ЛЕ устроит только победа в Эйндховене.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.11.2015 14:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1446

      Loko_Roma 26 ноября 2015, 18:41

      На зло АБАМЕ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +381

      fadda 26 ноября 2015, 18:30

      Прям команда рекордсменов собралась.Сообща с Акинфеевым новые рекорды бьют!)
      Вот это у них связочка)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 26 ноября 2015, 18:11

      мля, Российские игроки только такие рекорды могут устанавливать......

      2
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      Рейтинг: +148

      grafff 26 ноября 2015, 17:44

      да, Рауль в опе, вперёд Серёга, давай новый рекорд

      2
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      Рейтинг: -29

      Сумкин Сын 26 ноября 2015, 15:06

      Ура,ещё один рекорд!Знай наших!!

      6
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Сумкин Сын 26 ноября 2015, 16:44

      Да, соснул этот Рауль!)

      4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Schicko_008 26 ноября 2015, 17:12

      Хоть тут у испанца сделал)

      2
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