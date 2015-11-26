Симеоне: «После перерыва у «Атлетико» все получалось»

Главный тренер «Атлетико« Диего Симеоне особо отметил игру во втором тайме своей команды против «Галатасарая».

«Мы провели хороший матч. В первом тайме много владели мячом, но моментов создали недостаточно, а вот после перерыва все получалось. Рад за наш клуб, потому что это шаг вперед.

Финишировать на первом месте всегда лучше, чем остаться вторыми, однако это ничего не гарантирует, потому что все 16 участников 1/8 финала конкурентоспособны», – заявил Симеоне.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Галатасарай» закончился со счетом 2:0.