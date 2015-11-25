Митрофанов: «Четвертьфинал ЛЧ – это великолепный результат для «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов признался, что попадание в четвертьфинал Лиги чемпионов – это мечта для клуба.

«Четвертьфинал Лиги чемпионов — это будет великолепный результат для «Зенита». Это наша мечта, туда надо попасть. Мы никогда там не были, хотели бы туда попасть. А будет ли у нас возможность, если вдруг нам удастся туда попасть, пробиться дальше, мы не знаем. Чем дальше пройдем, тем будем более счастливы. Но четвертьфинал — это реально наша мечта.



У нас настолько качественный состав и качественный тренер, мы с ними разговаривали, место» «Зенита»– это место номер один. Мы будем за него бороться в чемпионате России», – сказал Митрофанов.