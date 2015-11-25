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  • Митрофанов: «Четвертьфинал ЛЧ – это великолепный результат для «Зенита»

Митрофанов: «Четвертьфинал ЛЧ – это великолепный результат для «Зенита»

25 ноября 2015, 10:08
6

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов признался, что попадание в четвертьфинал Лиги чемпионов – это мечта для клуба.

«Четвертьфинал Лиги чемпионов — это будет великолепный результат для «Зенита». Это наша мечта, туда надо попасть. Мы никогда там не были, хотели бы туда попасть. А будет ли у нас возможность, если вдруг нам удастся туда попасть, пробиться дальше, мы не знаем. Чем дальше пройдем, тем будем более счастливы. Но четвертьфинал — это реально наша мечта.

У нас настолько качественный состав и качественный тренер, мы с ними разговаривали, место» «Зенита»– это место номер один. Мы будем за него бороться в чемпионате России», – сказал Митрофанов.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Россия Зенит Митрофанов Максим
Комментарии (6)
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Лыков
1448436844
Как бы да, но туда надо попасть, вторыми местами выйдут псж, порту, арсенал, Рома , таксируя группа не показательная, многое будет зависеть от Андрюши )
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ЖОРРО
1448437659
Мечта,но шансы есть...+ многое от жеребьёвки зависит.
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Asbjorn
1448437925
Смотря на кого попасть
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gore88
1448443561
Что-то он говорит как гугл-переводчик
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Garrincha58
1448448838
все будет зависеть от жребия но то что пофеерили сейчас и то уже успех для российского чемпионата
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