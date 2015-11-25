Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Рому»

Хорошо бы в финале Лиги Чемпионов встретились "Барселона" и "Бавария". По классу им сегодня нет равных!
Состоялись матчи пятого тура Лиги чемпионов в группе E. "Барселона" на своем поле забила шесть мячей в ворота "Ромы", а БАТЭ и "Байер" ранее в Борисове сыграли вничью.
Лига чемпионов. Группа Е. 5-й тур
Барселона (Испания) – Рома (Италия) 6:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Суарес, 15; 2:0 – Месси, 18; 3:0 – Суарес, 44; 4:0 – Пике, 56; 5:0 – Месси, 59; 6:0 – Адриано, 77; 6:1 – Джеко, 90.
БАТЭ (Белоруссия) – Байер (Германия) 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Гордейчук, 2; 1:1 – Мехмеди, 68.