Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Рому»

Состоялись матчи пятого тура Лиги чемпионов в группе E. "Барселона" на своем поле забила шесть мячей в ворота "Ромы", а БАТЭ и "Байер" ранее в Борисове сыграли вничью.

Лига чемпионов. Группа Е. 5-й тур

Барселона (Испания) – Рома (Италия) 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Суарес, 15; 2:0 – Месси, 18; 3:0 – Суарес, 44; 4:0 – Пике, 56; 5:0 – Месси, 59; 6:0 – Адриано, 77; 6:1 – Джеко, 90.

БАТЭ (Белоруссия) – Байер (Германия) 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гордейчук, 2; 1:1 – Мехмеди, 68.