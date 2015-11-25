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    Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Рому»

    Состоялись матчи пятого тура Лиги чемпионов в группе E. "Барселона" на своем поле забила шесть мячей в ворота "Ромы", а БАТЭ и "Байер" ранее в Борисове сыграли вничью.

    Лига чемпионов. Группа Е. 5-й тур

    Барселона (Испания) – Рома (Италия) 6:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Суарес, 15; 2:0 – Месси, 18; 3:0 – Суарес, 44; 4:0 – Пике, 56; 5:0 – Месси, 59; 6:0 – Адриано, 77; 6:1 – Джеко, 90.

    БАТЭ (Белоруссия) – Байер (Германия) 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гордейчук, 2; 1:1 – Мехмеди, 68.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2015 00:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 ноября 2015, 02:18

      Хорошо бы в финале Лиги Чемпионов встретились "Барселона" и "Бавария". По классу им сегодня нет равных!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon 25 ноября 2015, 00:54

      Лучший клуб Европы, что она и доказывает!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > plusnindimon 25 ноября 2015, 08:20

      И бовария

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Dammit 25 ноября 2015, 00:42

      Великолепный матч.Все,кроме Вермалена отлично отыграли,но и он эпизодически был неплох.
      Обидно,что Неймар так и не забил свой заслуженный мяч.

      3
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