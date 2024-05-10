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    • Соболев рассказал, что изменилось в «Спартаке» после увольнения Абаскаля

    Соболев рассказал, что изменилось в «Спартаке» после увольнения Абаскаля

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы о переменах внутри команды после смены тренера.

    • Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.
    • Обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.
    • При нем «Спартак» одержал три победы и трижды сыграл вничью.

    – Мы начали весну не лучшим образом, но после неудачи в Сочи результаты заметно улучшились. Как оценишь атмосферу в команде?

    – После «Сочи» мы все вместе сидели и обсуждали, как выправить ситуацию. Здесь нет какого-то одного решения, которое может все резко улучшить. И дело точно не только в том, что ушел главный тренер.

    Что именно изменилось – я до сих пор не могу понять. И никто не скажет. Но факт в том, что сегодня у нас совсем другой коллектив. Что-то щелкнуло – и все. Какая-то «химия».

    – Какую роль играет здесь фигура Владимира Слишковича? Он говорил, как важно ему было побеседовать с игроками, вернуть им чувство свободы и раскрепощенности.

    – У него и раньше были хорошие отношения со всеми ребятами. В том числе со мной. Думаю, сейчас всех устраивает, как он работает и какие решения принимает.

    Команда явно стала свежее. Действительно, говоря футбольным языком, Владимир немного «отпустил» команду, дал некоторые послабления.

    – Например?

    – Завтраки теперь по желанию (смеется).

    – Сейчас многие подумают, что это больная для тебя тема.

    – Нет, я нормально отношусь к завтракам. Но иногда хочется чуть больше поспать. Например, люблю выспаться перед игрой. То есть встать в двенадцать и сразу пойти на обед. Мне так лучше.

    У каждого есть свои нюансы. И в этом плане Владимир, видимо, нашел подход ко всем. С кем-то нужно больше говорить, кого-то почаще ругать, с кем-то детальнее обсуждать теорию. И так далее. Это очень важно.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    10.05.2024 20:00
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    Комментарии (19)
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    Алексей З
    1715362783
    Странный он , Соболев. "После Сочи сидели обсуждали...", а блдь до Сочи вы феерили ? Что схему тренер поменял , он это не видит , что на поле практически все выходят , тоже мимо его глаз прошло ? Что-то с интеллектом у парня , по моему , не очень.
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    Cleaner
    1715363480
    А вот завтра, в игре Спартака и Краснодара, мы все и увидим, что изменилось в Спартаке. По мне так НИЧЕГО. Как был Спартак командой для увеселения публики, для ПОРЖАТЬ, таким он и остался...
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    andr45
    1715363606
    Если бы не легионеры, Спартак был бы в жопе( Все эти паспортисты могут только получать денежку, интриговать клеветать) ВСЕ ВЫ ДЖИКИЕВСКИЕ ШЕСТЕРКИ, БЕЗДАРИ) А для этого кривоногого паразита одно на уме - сладко спать, вкусно жрать и на всех насрать) С очередным проигрышем, шестерки)
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    Айболид
    1715363673
    Какая то химия ? Интересно .
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    Вомбат
    1715364821
    Выспаться перед игрой по Соболеву значит встать в 12 часов. Похоже, он перед игрой тусит в ночном клубе часов до 2 ночи, а Слишкович это терпит.
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    zigbert
    1715365144
    Нормальный сон должен быть 8 часов. Надо менять образ жизни Александр и взяться за ум.
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    ...уефан
    1715365590
    ...в одном Соболь прав, у каждого человека, а спортсмена тем более, ритм перехода организма к физическим нагрузкам разный...
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    aldo conte
    1715391297
    Спать до обеда - это несомненно новый подход. Надо другим командам взять на вооружение.
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    andr45
    1715414110
    СОБОЛЕВ «Что-то щелкнуло – и все. Какая-то «химия» ХИМИЯ 1. Наука о веществах, их свойствах, строении и взаимных превращениях 2. Синтетические наркотики И, что же ОН имел ввиду?)
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