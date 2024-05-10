Соболев рассказал, что изменилось в «Спартаке» после увольнения Абаскаля

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы о переменах внутри команды после смены тренера.

Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.

Обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.

При нем «Спартак» одержал три победы и трижды сыграл вничью.

– Мы начали весну не лучшим образом, но после неудачи в Сочи результаты заметно улучшились. Как оценишь атмосферу в команде?

– После «Сочи» мы все вместе сидели и обсуждали, как выправить ситуацию. Здесь нет какого-то одного решения, которое может все резко улучшить. И дело точно не только в том, что ушел главный тренер.

Что именно изменилось – я до сих пор не могу понять. И никто не скажет. Но факт в том, что сегодня у нас совсем другой коллектив. Что-то щелкнуло – и все. Какая-то «химия».

– Какую роль играет здесь фигура Владимира Слишковича? Он говорил, как важно ему было побеседовать с игроками, вернуть им чувство свободы и раскрепощенности.

– У него и раньше были хорошие отношения со всеми ребятами. В том числе со мной. Думаю, сейчас всех устраивает, как он работает и какие решения принимает.

Команда явно стала свежее. Действительно, говоря футбольным языком, Владимир немного «отпустил» команду, дал некоторые послабления.

– Например?

– Завтраки теперь по желанию (смеется).

– Сейчас многие подумают, что это больная для тебя тема.

– Нет, я нормально отношусь к завтракам. Но иногда хочется чуть больше поспать. Например, люблю выспаться перед игрой. То есть встать в двенадцать и сразу пойти на обед. Мне так лучше.

У каждого есть свои нюансы. И в этом плане Владимир, видимо, нашел подход ко всем. С кем-то нужно больше говорить, кого-то почаще ругать, с кем-то детальнее обсуждать теорию. И так далее. Это очень важно.