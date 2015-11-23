Виллаш-Боаш: «Главное – выйти из группы с первого места»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о важности предстоящего поединка пятого тура Лиги чемпионов против «Валенсии».

«Самое важное для нас – выиграть завтра и выйти в плей-офф с первого места. Нам нужен результат, мы выходим на поле, чтобы побеждать. Выход с первого места имеет большое значение: в этом случае второй матч 1/8 финала мы будем проводить дома, а это очень важно», – говорит Виллаш-Боаш.

По словам наставника, стратегия на игру с «Валенсией» будет той же, что и в прошлых турах Лиги чемпионов.

«С «Уралом» Халк не играл из-за того, что слишком поздно приехал из сборной. Он важный футболист, способный определить результат матча. Завтра наша стратегия не будет сильно отличаться от той, которую мы использовали в прошлых играх ЛЧ. Мы будем играть, используя максимум своих возможностей, будем контратаковать, чтобы победить».

Также португалец рассказал о состоянии некоторых игроков.

«Смольников, Шатов и Гарай восстановились. Игорь долго не мог тренироваться, поэтому мы будем вводить его в игру постепенно. Впереди много матчей и нам нужно, чтобы он восстановился полностью. Мы рассчитываем на него». u

Матч «Зенит» – «Валенсия» состоится во вторник 24 ноября. Начало – в 20.00.