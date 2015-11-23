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    Виллаш-Боаш: «Главное – выйти из группы с первого места»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о важности предстоящего поединка пятого тура Лиги чемпионов против «Валенсии».

    «Самое важное для нас – выиграть завтра и выйти в плей-офф с первого места. Нам нужен результат, мы выходим на поле, чтобы побеждать. Выход с первого места имеет большое значение: в этом случае второй матч 1/8 финала мы будем проводить дома, а это очень важно», – говорит Виллаш-Боаш.

    По словам наставника, стратегия на игру с «Валенсией» будет той же, что и в прошлых турах Лиги чемпионов.

    «С «Уралом» Халк не играл из-за того, что слишком поздно приехал из сборной. Он важный футболист, способный определить результат матча. Завтра наша стратегия не будет сильно отличаться от той, которую мы использовали в прошлых играх ЛЧ. Мы будем играть, используя максимум своих возможностей, будем контратаковать, чтобы победить».

    Также португалец рассказал о состоянии некоторых игроков.

    «Смольников, Шатов и Гарай восстановились. Игорь долго не мог тренироваться, поэтому мы будем вводить его в игру постепенно. Впереди много матчей и нам нужно, чтобы он восстановился полностью. Мы рассчитываем на него». u

    Матч «Зенит» – «Валенсия» состоится во вторник 24 ноября. Начало – в 20.00.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.11.2015 22:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 24 ноября 2015, 10:18

      Только победа, парни!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 ноября 2015, 09:41

      Дома надо рвать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 23 ноября 2015, 23:44

      Даёшь 3:0!

      0
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