Нуну: «Мы готовы справиться и с климатом, и с «Зенитом»

Главный тренер «Валенсии» Нуну Эспириту Санту рассказал о подготовке к матчу пятого тура Лиги чемпионов против «Зенита».

«Мы видели очень много игр «Зенита». Из последних смотрели матчи против «Урала» и «Лиона». Мы хорошо знаем «Зенит», знаем их стиль и понимаем идею, которая лежит в основе их игры. Знаем, например, Хави Гарсию и Анюкова. Мы готовы к тому, что «Зенит» покажет завтра», – говорит Нуну.

Также наставник прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

«Мы лишись нескольких важных футболистов, но имеем возможность закрыть эти бреши в составе. Против Халка нужны будут командные усилия, индивидуально эту проблему решить невозможно. Нам нужно будет действовать сбалансированно и организованно».

По словам Нуну Эспириту Санту, «Валенсия» готова к суровому российскому климату.

«Конечно, мы обсуждали погодные условия и уже почувствовали суровость климата. Мы готовы справиться и с ним, и с «Зенитом».

Матч «Зенит» – «Валенсия» состоится во вторник 24 ноября. Начало – в 20.00.