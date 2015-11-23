Ван Гаал: «Мы идем строго по графику»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассчитывает на победу в домашнем матче Лиги чемпионов против ПСВ.

«В любом случае нужно побеждать на своем поле, а ничья в Москве была очень важна для нас. После матча с ЦСКА я сказал вам, что мы идем строго по графику. И сейчас я в этом уверен. Если мы обыграем ПСВ, то выйдем из группы. Для нас крайне важно одержать победу, но это будет сложно сделать, нельзя заранее записывать себе в актив три очка. Не стоит забывать, что ПСВ обыграл «Вольфсбург». Это показывает класс команды», – сказал тренер.

Напомним, что в первой встрече ПСВ был сильнее «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.