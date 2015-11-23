«Ростов» - «Уфа». Онлайн-трансляция

«Ростов» будет принимать на своем поле «Уфу» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Команды располагаются на противоположных полюсах турнирной таблицы, но тем острее ожидается борьба.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» - «Уфа». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!