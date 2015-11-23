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    «Ростов» - «Уфа». Онлайн-трансляция

    «Ростов» будет принимать на своем поле «Уфу» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Команды располагаются на противоположных полюсах турнирной таблицы, но тем острее ожидается борьба.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» - «Уфа». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2015 18:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26

      Батяня Дон 23 ноября 2015, 17:40

      3:0 желто-синие накажут гостей из Уфы!!!))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 ноября 2015, 15:08

      Молодёжка молодец,хотя 2 пеналя не забили)))

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 ноября 2015, 13:09

      Ростов красиво победит!!!

      -1
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