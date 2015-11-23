Смородская: «Провалили игру с «Анжи», но я верю в команду и тренера»

Президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала итог матча 16-го тура РФПЛ, в котором москвичи на своем поле со счетом 0:2 уступили «Анжи».

«Тяжелое поражение. Но чемпионат у нас очень сильный, за ним очень интересно смотреть. В матче с «Анжи» игра с нашей стороны была неудачной, провальной. Но надо отметить, что „Анжи“ сыграл хорошо. Я в нашу команду верю, верю в тренера. У нас хороший коллектив, тренерский штаб. А неудачи бывают. К сожалению, нам не хватает стабильности. Над этим надо работать. Я вижу сдвиги, результат и позитив в том, как работает тренерский штаб», — сказала Смородская.