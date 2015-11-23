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    Романцев: «Спартак» стремится обороняться числом, а не умением»

    Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал победу красно-белых над "Краснодаром" (3:2) в матче 16-го тура РФПЛ.

    Что понравилось в игре "Спартака", а что вызвало тревогу?

    – Команда Аленичева здорово сыграла в наступлении, у нее получались проникающие атаки, к которым частенько подключались защитники. Два выхода один на один, две штанги, еще несколько хороших моментов – все это в активе. Что касается минусов, то к ним я отнес бы их стремление обороняться числом, а не умением. Более классная команда может этим при случае воспользоваться и наказать.

    – Кого бы выделили у победителей?

    – Попова за активность и хорошие действия в организации. И конечно автора двух голов Глушакова, проделавшего колоссальный объем работы.

    – Сегодняшняя победа снимет то напряжение, которое возникло вокруг команды в последнее время?

    – От работы к игре! В мои времена "Спартак" жил только под этим девизом, провозглашенным великими братьями Старостиными. Аленичев и его помощники об знают и помнят.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2015 03:34
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