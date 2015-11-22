«Тоттенхэм» – «Вест Хэм». Смотреть онлайн

Давно уже скромное лондонское дерби «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» не подогревалось такой интригой, как в этот раз в 13 туре английской Премьер-лиги. Обе команды предельно близки к зоне Лиги чемпионов, обе имеют одинаковое количество очков. В таблице «молотобойцев» и «шпор» разделяет лишь разница забитых и пропущенных мячей, а значит цена победы в очном противостоянии сегодня будет более чем велика.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи в 19:00 по московскому времени, не пропустите!