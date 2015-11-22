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    Нигматуллин: «Попробую помочь «Спартаку» предматчевым музыкальным разогревом на стадионе»

    Бывший вратарь московского "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от игры 16 тура чемпионата России, в которой красно-белые на своем поле примут «Краснодар».

    «Спартак" давно не побеждал, поэтому попробую помочь команде на стадионе, участвуя в предматчевом музыкальном разогреве. Хочется увидеть победу красно-белых. Вокруг них сейчас много негативных моментов, связанных с составом. Команда Дмитрия Аленичева, как и "Локомотив", потеряла много незапланированных очков. Соперник сложный, а против краснодарцев "Спартак" играет не очень удачно.

    Информация о том, что не сыграет Широков? Капитан сборной России – игрок высокого уровня, но "Спартак", видимо, собирается делать ставку на омоложение состава, на более амбициозных футболистов», - отметил Нигматуллин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.11.2015 13:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 ноября 2015, 15:19

      Диджей блин

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 ноября 2015, 14:06

      Ну спой! Может поможет?

      0
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      Рейтинг: +1368

      Taps 22 ноября 2015, 13:14

      "Спартаку" уже ничем не поможешь.
      Много вони и пшик на поле.

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