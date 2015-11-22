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    57% голов Дзюбы в «Зените» были забиты им с передач Халка

    Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, поразив ворота "Урала" в матче 16-го тура РФПЛ, забил свой 20-й гол в нынешнем сезоне. Отметим, что для россиянина это стало лучшим показателем в его карьере.

    Из общих 20-ти голов 14 Дзюба провел в составе "Зенита" (6 – в составе сборной России). Необходимо заметить, что 8 из 14-ти забитых мячей россиянин оформил с передач бразильца Халка, что составляет 57%.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.11.2015 11:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 ноября 2015, 16:30

      конечно веселая тема для шуток, но в Ростове он тоже забивал так что использует свою массу и рост, правда слабовато еще есть над чем парню работать.. а вообще удачи пускай в ЛЧ забивает, там без фарта шансов у Зенита мало..

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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 22 ноября 2015, 15:45

      У Артемки голова правильной формы.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 ноября 2015, 15:20

      С передач Халка и я бы забивал

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      Рейтинг: +1368

      Taps 22 ноября 2015, 13:11

      "Золотая" связка: Аршавин-Кержаков.

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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 22 ноября 2015, 13:09

      Халк долбит об стену и мяч в воротах.Как в хоккее от борта)))

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