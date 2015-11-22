57% голов Дзюбы в «Зените» были забиты им с передач Халка

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, поразив ворота "Урала" в матче 16-го тура РФПЛ, забил свой 20-й гол в нынешнем сезоне. Отметим, что для россиянина это стало лучшим показателем в его карьере.

Из общих 20-ти голов 14 Дзюба провел в составе "Зенита" (6 – в составе сборной России). Необходимо заметить, что 8 из 14-ти забитых мячей россиянин оформил с передач бразильца Халка, что составляет 57%.