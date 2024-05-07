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    Нигматуллин выделил главных героев сезона РПЛ

    Руслан Нигматуллин ответил, какие футболисты и тренеры лучше других проявили себя в сезоне РПЛ-2023/24.

    «Сразу троих лучших игроков РПЛ трудно назвать. Мне нравится, как в этом году играет Тюкавин. Он главный претендент на звание лучшего футболиста. Еще бы отметил Глушенкова, который выделяется в «Локомотиве».

    Из вратарей отметил бы Сафонова. Он основной вратарь сборной России. Понятно, играет не без ошибок, но большая часть из них связана с игрой ногами. Это вынужденные ошибки, связанные с тем, что вратарю нужно играть полевым. А в целом Матвей один из самых ярких вратарей РПЛ.

    Нравится также вратарь «Балтики» – Латышонок. Он оставляет хорошее впечатление. А вот третьего назвать трудно. Тех, кто ровно и ярко провел сезон, пока нет. Но это только до конца чемпионата. После будет понятно, насколько хорошо выступали вратари.

    Для меня в этом чемпионате было два игрока, которые меня удивили. Это Файзуллаев и Салтыков. Оба хорошие футболисты, проводящие достойный сезон. Из них не стану выбирать одного.

    Лучший тренер тот, который выиграет чемпионат. Сейчас это тройка специалистов из «Краснодара», «Зенита» и «Динамо», – сказал Нигматуллин.

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    Источник: Sport24

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    07.05.2024 17:58
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