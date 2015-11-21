Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Моуринью: «Не откажусь от приобретения суперзвезды»

21 ноября 2015, 14:49
5

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью заявил, что не будет требовать от руководства английского клуба покупки новых игроков во время зимнего трансферного окна.

«Я не говорю о том, что в январе у нас не будет новичков. Я просто говорю, что не буду просить клуб о покупке игроков. Я более чем доволен той командой, которая у меня есть. Что если у меня будет возможность приобрести суперзвезду? Конечно я соглашусь. Но не потому, что не доверяю своим игрокам. И не потому, что считаю, что только суперзвезда поможет нам», – сказал специалист.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Англия Челси Моуринью Жозе
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
джон базелон
1448106741
Как всегда хитрит!
Ответить
Измайловский Кочегар
1448107149
Явно намекает.
Ответить
Taga25
1448109896
А кто откажется??? Моуру нужно лечить голову)))
Ответить
Romio-xxx
1448113574
Стоунса берите за любые бабки,а Косту пролечите в психушке пару недель!Ну и Еву вернуть,на счастье.Вот и все проблемы.
Ответить
graf34
1448291375
А не станет ли им зенитовский бразилец? Что-то он молчит в последнее время...этот Халк...но дело свое делает.. молча, и не выходя даже на все матчи...
Ответить
Главные новости
33-летний Лукаку определился с новым клубом
21:11
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
4
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
20:19
2
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
8
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
30
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
7
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
1
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
7
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
21
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
13
Все новости
Все новости
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
15:42
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
14:10
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
11:47
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
Вчера, 00:22
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
3 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+