Моуринью: «Не откажусь от приобретения суперзвезды»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью заявил, что не будет требовать от руководства английского клуба покупки новых игроков во время зимнего трансферного окна.

«Я не говорю о том, что в январе у нас не будет новичков. Я просто говорю, что не буду просить клуб о покупке игроков. Я более чем доволен той командой, которая у меня есть. Что если у меня будет возможность приобрести суперзвезду? Конечно я соглашусь. Но не потому, что не доверяю своим игрокам. И не потому, что считаю, что только суперзвезда поможет нам», – сказал специалист.