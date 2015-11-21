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    ЦСКА — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция

    Самарские «Крылья Советов» отправляются в гости к лидеру чемпионата ЦСКА, и, казалось бы, дела у комады Веркаутерена идут не очень хорошо, но нельзя забывать, что именно эта команда остановила «Зенит» на пути к очередному чемпионству. Смогут ли «Крылья» прервать серию поражений и отобрать очки у «армейцев»? Узнаем совсем скоро!

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Крылья Советов". Начало в 14:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 13:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +62

      NoN141 21 ноября 2015, 15:29

      вангую, ЦСКА проиграет

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