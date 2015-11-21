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    Бубнов: «Краснодар» сильнее «Спартака»

    Эксперт Александр Бубнов считает, что в матче 16-го тура РФПЛ "Краснодар" победит "Спартак".

    "Последние события наглядно демонстрируют превосходство «Краснодара» в огневой мощи над «Спартаком». Турнирные задачи у соперников на данном этапе идентичные – пробиться в еврозону. Но подопечные Олега Кононова просто сильнее, к тому же получили возможность передохнуть, что для участника еврокубков очень кстати. Мой прогноз – победа "Краснодара" со счетом 2:1", - сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.11.2015 06:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 21 ноября 2015, 16:07

      Удачи нашим "Быкам"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Пу
      сть прогноз будет верный!!!!!!!!!!!!

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