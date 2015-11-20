Ребров: «Акинфеев сказал, что в первом матче за сборную тоже три гола пропустил»

Вратарь московского «Спартака» и сборной России Артем Ребров признался, что после трех пропущенных им мячей за 45 минут второго тайма товарищеского матча со сборной Хорватии, у партнеров по национальной команде появилось достаточно поводов, чтобы подшутить над ним.

«Еще как. Вернее, мне один друг написал смску: «Жаль, что не успел четвертый пропустить! Так бы установил рекорд сборной России». Там ведь Новосадову до меня тоже за 45 минут «трешку» в первом же матче бразильцы «отгрузили». Ну и ребята в команде прикалывались немного.

Что сказал Акинфеев? Игорь поздравил с дебютом, поддержал, сказал: «Чего ты паришься-то? Я в своем первом матче за сборную от Норвегии тоже три пропустил! По нормальному графику идешь», – сказал Ребров.