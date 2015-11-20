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    Широков: «Отстранив меня от игр, лишат Аленичева лидера команды»

    Капитан сборной России Роман Широков считает себя лидером «Спартака», а поэтому отстранение его от игр за команду по причине нежелания продлевать контракт со стороны клуба, скажется, в первую очередь, на главном тренере команды.

    «В таком клубе, как «Спартак», невозможно себе представить ситуацию, что игрок будет отстранен от игр по подобной причине. Но, даже если представить, пусть даже гипотетически, что такое произойдет, то это решение в первую очередь ударит по главному тренеру, а не по мне. Так как именно главного тренера в преддверии важнейшего матча лишают одного из лидеров команды», - считает Широков.

    Напомним, что в действующем контракте Широкова есть пункт о том, что соглашение может быть продлено, если он проведет в этом сезоне 15 и более полноценных матчей в чемпионате России. После первого круга на счету 34-летнего ветерана 14 матчей.

    В текущем сезоне "Спартак" после 15 игр занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 очка.

    Источник: Р-Спорт

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    20.11.2015 10:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 20 ноября 2015, 18:56

      Тебе с Иброй нужно жить вместе,аля Шведская семья,третьего доберете)Один себя Богом мнит,хотя на деле ЧМО и не более,второй лидером.Как в строчке из песни «...кто звал тебя лидером,да где ты взял это»)

      -1
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      Рейтинг: +101

      thorgrimm > Недовольный 21 ноября 2015, 12:58

      Третий есть)))Балотелли)))))

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > thorgrimm 21 ноября 2015, 19:15

      признаюсь,не слежу за Серией А,но в последнее время о Марио что-то не слыхать ничего)хотя,может я упустил чего...

      -1
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 20 ноября 2015, 18:14

      Широков и Денисов побыли вместе в сборной ...... началось обострение у обоих)))

      0
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      Рейтинг: +1368

      Taps 20 ноября 2015, 14:30

      На пенсию, в бизнес.
      Хватит уже в сборной стариков.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 ноября 2015, 11:37

      Рома,беги из свинофермы и как можно быстрей. 15 игр это повод, а не
      причина.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      DEN_i_SKA 20 ноября 2015, 11:13

      А ты играй так, как за Сборную, может и станешь лидером Спартака, а пока ты просто пшик!

      6
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > DEN_i_SKA 20 ноября 2015, 12:23

      так там партнеры другого уровня!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 20 ноября 2015, 11:03

      Сначала отстранят Широкова,затем Аленичева!

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 ноября 2015, 10:40

      Завышенное самомнение!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 20 ноября 2015, 10:30

      Парень реально зазнался

      6
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