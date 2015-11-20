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    «Спартак» не будет продлевать контракт с Широковым

    Роману Широкову не будет предложено продлить контракт со «Спартаком». Вчера вечером состоялся разговор между главным тренером красно-белых Дмитрием Аленичевым и полузащитником сборной России. Наставник озвучил хавбеку позицию руководства, согласно которой клуб намерен расстаться с ним по окончании сезона-2015/16.

    Стоит отметить, что в действующем контракте Широкова есть пункт о том, что соглашение может быть продлено, если он проведет в этом сезоне 15 и более полноценных матчей в чемпионате России. После первого круга на счету 34-летнего ветерана 14 матчей.

    В текущем сезоне «Спартак» после 15 игр занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 очка.

    Источник: Известия

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    20.11.2015 09:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 20 ноября 2015, 20:07

      В Краснодар 100%, но и в ЦСКА хотел бы его увидеть тоже!

      0
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      Рейтинг: +1368

      Taps 20 ноября 2015, 14:26

      Денисов + Широков = "Анжи"

      0
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      Рейтинг: +70

      росс 20 ноября 2015, 13:48

      Перед важными матчами, я заметил, в последнее время обязательно появляется новость , которая должна негативно отразиться на игроках, тренерах, команде. Кто же проплачивает продажных журналистов?

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 ноября 2015, 12:49

      Обратно в краснодар

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 20 ноября 2015, 12:15

      РОМКА И САМ НАВЕРНОЕ НЕ ХОЧЕТ В СПАРТАКЕ ОСТАВАТЬСЯ!!!!че он там забыл,в этом гиблом клубе

      0
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB > Зенит*SPB 20 ноября 2015, 12:17

      я думаю Краснодар его с руками и ногами заберет!!!футболист то хороший,правда рот ему иногда лучше не открывать...

      0
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      Рейтинг: +1446

      Loko_Roma 20 ноября 2015, 11:56

      В краснодар вернется

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1496

      GM 20 ноября 2015, 11:54

      Прально, зачем СпаМу Рома? СпаМ играет нонче в "бей-беги" - Промесу скинули, а там как повезет. Распасовщик совершенно не нужен - Ребров может от ворот закинуть :)

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 20 ноября 2015, 11:36

      Смысл?? очищение омоложение? а как же резалт!?

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 ноября 2015, 11:30

      Жалко Романа,зачем полез в этот свинарник ведь они никогда не бывают
      благодарны.Игрок сбопной

      4
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 20 ноября 2015, 11:01

      Самое лучшее сейчас для Романа-это уйти в аренду до конца сезона!
      Вообще-то расставаться с игроком сборной,причем совсем не слабым-это неразумно!

      -1
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